Если ситуация с инфицированием коронавирусом ухудшится, то в стране введут новый локдаун, заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Правительство Франции решило ввести по всей стране комендантский час, который будет действовать с 6 часов вечера до 6 часов утра.

Как сообщает DW со ссылкой на премьер-министра Жана Кастекса, решение вступит в силу с 16 января.

Комендантский час введен как минимум на две недели. Во время его действия будет запрещено покидать свою квартиру по личным причинам. Все магазины также должны будут закрываться в 18 часов.

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С середины декабря в большей части Франции комендантский час начинался с 8 часов вечера, а в некоторых районах на востоке страны, особенно сильно пораженных коронавирусной инфекцией, он действовал с 6 вечера.

Кастекс заявил, что резкого всплеска количества заражений после праздников не наблюдается. Однако, по его словам, новый локдаун может быть введен "без промедления", если ситуация ухудшится.

По словам французского премьера, ситуация в стране "контролируемая", но все еще "неустойчивая". Школы продолжат работать, но занятия спортом в помещениях запрещены. Необходимость ужесточения ограничений премьер-министр объяснил стремлением правительства сдержать распространение мутации коронавируса, которую сначала выявили в Великобритании.

Все путешественники, прибывающие во Францию ​​из стран, не входящих в Европейский Союз, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия. По прибытии они должны находиться в самоизоляции 7 дней, а потом нужно будет сдать еще один тест.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), по состоянию на 14 января во Франции зафиксировано 2 млн 888 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 69 тыс. человек, у которых подтвердили инфицирование.

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Автор: Тамара Отовская