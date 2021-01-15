По мнению исследователей, правительства должны учитывать влияние марихуаны на потребление пищи.

Легализация рекреационной марихуаны на 6,3% увеличивает продажи мороженого, печенья и чипсов.

Об этом свидетельствует первое исследование, которое устанавливает причинно-следственную связь между коноплей и употреблением нездоровой пищи. К такому выводу пришла команда ученых во главе с экономистом Альбертом Чонг из Университета штата Джорджия, пишет 24 канал со ссылкой на The Academic Times.

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"Считается, что марихуана не наносит вреда – это почти консенсус сегодня. Но есть непредвиденные последствия, и одним из них является тот факт, что вы действительно очень проголодались и начинаете есть вредную пищу", – пишут ученые.

По мнению исследователей, правительства должны учитывать влияние марихуаны на потребление пищи, решая, легализовать ли употребление наркотиков для расслабления.

Причинно-следственная связь обнаружили, изучив демографические данные и отчеты Nielsen Retail Scanner за период с 2006 по 2016 год. Ученых интересовала информация по трем штатам, которые разрешили курить марихуану: Колорадо, Вашингтон и Орегон.

Влияние марихуаны на беременность: в чем опасность

Новое исследование продемонстрировало, что у женщин, которые употребляли марихуану, вероятность забеременеть была ниже примерно на 40%. Авторы исследования проанализировали данные о 1200 женщинах в возрасте от 18 до 40 лет, которые пытались забеременеть, пишет Human Reproduction.

В прошлом у каждой участницы было от одного до двух выкидышей. За каждой из них наблюдали в течение шести месяцев, во время которых они пытались зачать ребенка.

В начале исследования каждая женщина предоставила данные о том, употребляла ли марихуану в течение предыдущего года. Также у участниц дважды определяли содержание действующих веществ марихуаны в моче – в начале наблюдения и через шесть месяцев (или после зачатия). Марихуану употребляли 62 женщины (5%). 18 из них пытались скрыть, но анализ мочи не позволил им сделать этого.

Расчет показал, что у женщин из этой группы вероятность забеременеть в течение одного менструального цикла была ниже на 41%. К концу исследования смогли забеременеть 42% женщин, которые употребляли и 66% не употребляли марихуану.

Ученые отмечают, что в этом исследовании мало женщин употребляли марихуану. Кроме того, у каждой из них в анамнезе были выкидыши. Эти факторы могут сделать научную работу менее точной. Чтобы понять, справедливы ли ее выводы для всех женщин, результаты нужно проверить в большем исследовании.

Американская коллегия акушеров и гинекологов рекомендует женщинам, которые беременны или хотят зачать ребенка, отказаться от употребления марихуаны. В то же время исследования показывают, что все больше женщин курит ее в этот период.

Исследование на животных установило, что марихуана может влиять на внутреннюю оболочку матки, снижая вероятность успешной имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Известно, что у обезьян она может помешать овуляции.

Ранее Чонг и его коллеги выяснили, что из-за легализации марихуаны спрос на алкоголь падает на 12%. Также Ученые изучили взаимосвязь легалайза и демографии. Оказалось, он ведет к увеличению сексуальной активности, сокращению использования контрацептивов и росту рождаемости.

Легализация каннабиса: что известно

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Автор: УНИАН