В австрийской клинике Клагенфурта в течение трех недель нескольким пациентам назначали каннабидиол (один из как минимум 113 каннабиноидов, обнаруженных в конопле).
Читайте такжеВ Германии собак научили находить COVID-19 в человеческой слюне (видео)Об этом пишет НОЖ, со ссылкой на Nordbayern.
Изначально доза была 200 миллиграммов в день, но ее повысили до 300.
Препарат подействовал как противовоспалительное и оказал положительное влияние на иммунную систему.
«Параметры воспаления в крови снижаются, и пациенты быстрее покидают больницу по сравнению с контрольной группой. Каннабидиол ощутимо поддерживает иммунную систему», — заявил глава отделения интенсивной терапии Рудольф Ликар.
По его словам, подобный метод тестируется и в Израиле.
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