В ягодах крыжовника содержится много различных кислот, пектиновые вещества, каротин, минеральные элементы, витамины C и E.

Почти у каждого садовника на участке растет куст крыжовника, который к середине лета покрывается свежими ягодами. Плоды и листья растения используются в кулинарии и народной медицине. За изысканный вкус и неоценимую пользу крыжовник часто называют "королевской ягодой".

Ранее мы собрали лучшие рецепты с крыжовником в летний период. Из этой ягоды можно приготовить потрясающее варенье.

Крыжовник - польза для организма

Ягоды крыжовника при очень низкой калорийности выделяются богатым содержанием микроэлементов. В крыжовнике содержится много фосфора, натрия, кальция, магния, серы. По содержанию калия с ним не сравнится почти ни один продукт. Плоды крыжовника ускоряют обмен веществ, участвуют в процессе роста мышц. Детям ягода разрешена с 7 месяцев.

Крыжовник полезен для нервной, сердечно-сосудистой системы. Он укрепляет иммунитет и замедляет старение организма. Крыжовник крайне полезен для женщин, особенно во время беременности, кормления грудью и климакса. Он помогает наладить гормональный фон и женские циклы, а также повышает качество грудного молока.

Чем может навредить крыжовник

Высокое содержание яблочной и фолиевой кислоты в крыжовнике обычно полезно для организма. Но при язвенной болезни и повышенной кислотности желудка ягода противопоказана. Не стоит также употреблять крыжовник при воспалении двенадцатиперстной кишки, колите и энтерите.

Крыжовник является довольно сильным аллергеном. В первый раз пробовать ягоду следует с осторожностью. Нельзя есть неспелые и подгнившие ягоды.

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Автор: Екатерина Пулатова