Чтобы праздник прошел без последствий, важно выбрать качественные продукты.

Крабовые палочки - один из главных продуктов на новогоднем столе. Из них готовят салаты, закуски и праздничные нарезки. Вопреки названию, этот продукт не имеет ничего общего с мясом, а основным ингредиентом в его составе является сурими - фарш белой рыбы.

Как выбрать хорошие крабовые палочки

Палочки должны состоять из сурими не меньше чем на 30%. Стандарт также допускает содержание картофельного крахмала и сои. Идеальный состав продукта: 30% сурими, 30% воды, 30% крахмала и 10% примесей сои и специи. Если в составе не указано процентное соотношение продуктов, выбирайте продукт, где сурими первый в списке ингредиентов.

Слегка согните крабовую палочку. Если она сломается - в продукте слишком много крахмала. Качественная палочка должна лишь потрескаться.

Выбирайте продукт в вакуумной упаковке без воздуха - он дольше хранится.

Если палочки покрыты льдом и снегом под упаковкой - их хранили в неправильных условиях.

Откажитесь от покупки продуктов с содержанием красителя Е-171 - он небезопасен для здоровья.

При разворачивании палочки с правильным содержанием крахмала не должны ломаться.

Хорошие палочки сочные на вкус и выделяют сок при надавливании.

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Автор: Екатерина Пулатова