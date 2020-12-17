Передача COVID-19 в Европе остается широко распространенной и интенсивной, отмечают в ВОЗ.

В Европе в первые недели и месяцы 2021 года возможна новая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, если люди не будут соблюдать ограничительные меры в рождественские и новогодние праздники.

Об этом предупредило европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РБК.

"Несмотря на хрупкий прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной", - отмечает организация.

Чтобы избежать этого, ВОЗ дала ряд рекомендаций:

странам, в которых есть горнолыжные курорты, - пересмотреть порядок проведения сезонных мероприятий, чтобы исключить возможность скопления людей, особенно в замкнутых или закрытых помещениях;

рассмотреть возможность отсрочки, отмены или ограничения массовых собраний, в том числе праздничных ярмарок;

проводить религиозные службы и собрания на открытом воздухе либо ограничить их длительность и количество участников, при этом рекомендовано соблюдать дистанцию и носить маски;

тем, кто планирует путешествовать в праздники, - избегать общественного транспорта, который может быть переполнен, и следовать указаниям властей той или иной страны, в том числе касающимся сдачи теста на COVID и соблюдения карантина.

"Ношение масок и физическое дистанцирование в кругу друзей и семьи может показаться неловким, но это в значительной степени способствует обеспечению безопасности и здоровья каждого", - также отметила организация.

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Коронавирус в мире: новости

По данным ВОЗ, за последние шесть недель уровень смертности от коронавируса в мире увеличился на 60%, а в Европе - почти на 100%. Вместе с тем, указали в организации, в Европе наблюдается снижение количества заражений.

По состоянию на утро 16 декабря во всем мире подтвердились 73475980 случаев заражения коронавирусом. 1 млн 635 427 тыс. случаев оказались смертельными.

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Автор: УНИАН