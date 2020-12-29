В мире сегодня неправильно понимают концепцию коллективного иммунитета, отмечают в ВОЗ.

Коронавирус превратится в эндемическую инфекцию, поэтому в мире должны научиться жить с этим.

Об этом заявил эксперт по инфекционным болезням Всемирной организации здравоохранения Дэвид Хейман, передает zn.ua со ссылкой на The Guardian.

"Мир надеялся на коллективный иммунитет, что темпы распространения снизятся, если у достаточного количества людей будет иммунитет", - сказал он на брифинге.

Хейман отметил, что в мире сегодня неправильно понимают концепцию коллективного иммунитета.

"Судя по всему, SARS-CoV-2 станет эндемическим, как и четыре других коронавируса, поражающих человека, и что он будет продолжать мутировать по мере размножения в клетках человеческого организма, особенно в местах с более интенсивной передачей", - сказал представитель ВОЗ.

В ВОЗ также заявили, что даже использование эффективной вакцины не гарантирует того, что болезнь удастся побороть.

Такого мнения придерживается директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Он также уверен, что следующая пандемия может быть тяжелее.

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"Эта пандемия была очень тяжелой… она затронула все уголки планеты. Но она необязательно является самой масштабной", - сказал он.

Что такое эндемическое заболевание

Эндемическое заболевание - характерное заболевание для определенной местности.

Вакцинация может использоваться в качестве одного из инструментов уничтожения вируса или контролирования заболевания и снижения его вредоносного воздействия на окружающую среду.

В тех странах, где распространение вируса приобрело эндемический характер, вакцинация является подходящим средством снижения такого распространения, однако не для каждой страны она является оптимальным выбором.

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Автор: УНИАН