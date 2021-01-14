Три дня подряд в Великобритании выявляют примерно 50 тыс. новых случаев заболевания.

За прошедшие сутки в Великобритании было зафиксировано 1564 смерти от COVID-19.

Это самый высокий ежедневный показатель от начала пандемии коронавируса, пишет Sky News.

Прежний рекорд был 1325 смертей в течение суток, который зафиксировали 8 января.

Отмечается, что три дня подряд в Великобритании выявляют примерно 50 тыс. новых случаев заболевания.

Ситуация с коронавирусом в Великобритании

Великобритания оказалась на пятом месте по распространению COVID-19 в мире: в стране выявлено 3 млн 220 тыс. больных, умерло более 84 тыс. человек.

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Автор: Олег Давыгора