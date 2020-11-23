Во всем мире количество случаев COVID-19 приближается к отметке в 60 миллионов, а в Украине ежедневно фиксируют более 10 тысяч новых больных.
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Коронавирус в мире - статистика 23 ноября
С начала пандемии в мире COVID-19 заболели 58 млн 649 тыс. 324 человека.
От осложнений опасного недуга с начала пандемии умерли 1 млн 388 тыс. 068 человек, выздоровели – 37 млн 486 тыс. 362.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, где зарегистрировано более 12,2 млн больных, Индия (9,1 млн), Бразилия (6 млн), Франция (2,1 млн), Россия (2 млн).
Коронавирус в Украине – статистика 23 ноября
В Украине за сутки зафиксировано 10945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли - 124 человека.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 1165 человек; летальных случаев - 124; выздоровели - 4143 человека; проведено тестирований за сутки - 28374 (в том числе методом ПЦР - 25253, методом ИФА - 3121).
За все время пандемии в Украине заболели - 635689 человек; выздоровели - 291060 человек; летальных исходов - 11075; проведение ПЦР-тестирования - 4243600.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.
Введут ли в Украине локдаун
Министр Кабмина Олег Немчинов сообщил, что сейчас нет четкого сценария относительно дальнейших карантинных ограничений из-за COVID-19. Однако сейчас с экспертной средой обсуждаются различные варианты относительно "плана Б" на случай, если карантин выходного дня не сработает.
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