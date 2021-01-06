Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти.
Коронавирус в мире: статистика
В мире количество заражений COVID-19 превысило 86 млн.
От болезни умерли 1,8 млн человек. Выздоровели более 48 млн человек.
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Лидеры по количеству инфицирований:
- США - 21 млн 050 684 тыс. человек;
- Индия - 10 млн 374 932 тыс. человек;
- Бразилия - 7 млн 810 400 тыс. человек;
- Россия - 3 млн 250 713 тыс. человек;
- Великобритания - 2 млн 782 709 тыс. человек.
Коронавирус в Украине: актуальные данные
В Украине за сутки зафиксировано 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 203 ребенка и 406 медработников.
В частности, за сутки зафиксировано летальных исходов - 228; выздоровели 14 490 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 090 496 человек;
- выздоровели - 761 898 человек;
- летальных исходов - 19 357;
Кабмин разрешил продавать бытовую химию и прессу во время локдауна
Кабинет министров добавил товары бытовой химии и печатную прессу в перечень товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого карантина в Украине с 8 по 24 января.
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