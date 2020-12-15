Первый случай заражения COVID-19 у норок в США обнаружили в штате Юта.

В США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у дикой норки.

Об этом сообщает ВВС.

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Представители ветеринарной службы США заявили, что дикая норка дала положительный результат на зараженной норковой ферме в штате Юта.

Известно, что выращиваемая на фермах норка восприимчива к вирусу, о случаях заболевания сообщалось на зверофермах в Европе и США.

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Перевод: Екатерина Лиманская