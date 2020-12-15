У норок в США нашли коронавирус / фото weheartit.com
В США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у дикой норки.
Об этом сообщает ВВС.
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Представители ветеринарной службы США заявили, что дикая норка дала положительный результат на зараженной норковой ферме в штате Юта.
Известно, что выращиваемая на фермах норка восприимчива к вирусу, о случаях заболевания сообщалось на зверофермах в Европе и США.
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