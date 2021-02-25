В Белом доме отметили, что пандемия COVID-19 продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны.

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который был введен Дональдом Трампом в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Читайте такжеБайден перед камерами получил вторую дозу вакцины от коронавируса (фото)Срок продления не уточняется. Если бы решение не было принято, режим ЧС прекратился 1 марта 2021 года.

«Пандемия COVID-19 продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны. Больше 500 тыс. человек погибли в стране от этой болезни и крайне важно продолжать борьбу с COVID-19… Поэтому я решил, что необходимо продлить режим ЧС»,— приводит Белый дом слова Байдена, передает kommersant.

Коронавирус в США

Число смертей от коронавируса превысило 500 тыс. в США 23 февраля. Эти цифры превышают суммарные потери Америки в трех войнах ХХ века — вьетнамской и двух мировых. Президент объявил пятидневный траур.

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Автор: УНИАН