Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 29 тыс. 935, это максимальный показатель с начала пандемии.
Как передает ТАСС по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, общее количество инфицированных достигло 2963688.
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Число летальных исходов из-за COVID-19 в России за сутки возросло на 635 против 549 днем ранее, это суточный максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 53096 пациентов.
«Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,79%», - говорится в сообщении.
Согласно данным штаба, число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26890. Всего уже выздоровели 2370857 человек.
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