В концерне планируют до конца 2020 года произвести 20 млн доз вакцины от коронавируса.

Стоимость одной дозы вакцины против коронавируса американского фармацевтического концерна Moderna составит от 25 до 37 долларов в зависимости от объема поставки.

Об этом заявил глава концерна Стефан Бансель в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 22 ноября, передает DW.

"Это справедливая цена, если учесть, насколько высоки расходы системы здравоохранения, если человек тяжело переносит заражение COVID-19", - пояснил глава Moderna.

По его словам, концерн не заинтересован в том, чтобы "извлечь максимальную выгоду".

По словам Банселя, в концерне планируют до конца 2020 года произвести 20 млн доз вакцины от коронавируса.

Читайте такжеBloomberg: Что эффективная на 95% вакцина сделает с COVID-19, который убивает 1% зараженных?

Он также охарактеризовал переговоры с Еврокомиссией о поставках вакцины конструктивными и заявил, что они близки к завершению, хотя "еще ничего не подписано". Одним из предметов переговоров является сбор за резервирование вакцин.

Ранее Moderna согласовала его стоимость с правительствами ряда стран, указывает Welt am Sonntag.

Вакцина от коронавируса: новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова