Стоимость одной дозы вакцины против коронавируса американского фармацевтического концерна Moderna составит от 25 до 37 долларов в зависимости от объема поставки.
Об этом заявил глава концерна Стефан Бансель в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 22 ноября, передает DW.
"Это справедливая цена, если учесть, насколько высоки расходы системы здравоохранения, если человек тяжело переносит заражение COVID-19", - пояснил глава Moderna.
По его словам, концерн не заинтересован в том, чтобы "извлечь максимальную выгоду".
По словам Банселя, в концерне планируют до конца 2020 года произвести 20 млн доз вакцины от коронавируса.
Читайте такжеBloomberg: Что эффективная на 95% вакцина сделает с COVID-19, который убивает 1% зараженных?
Он также охарактеризовал переговоры с Еврокомиссией о поставках вакцины конструктивными и заявил, что они близки к завершению, хотя "еще ничего не подписано". Одним из предметов переговоров является сбор за резервирование вакцин.
Ранее Moderna согласовала его стоимость с правительствами ряда стран, указывает Welt am Sonntag.
Вакцина от коронавируса: новости
- ВОЗ: ни одна вакцина от СOVID-19 в мире пока не прошла окончательную регистрацию
- Bloomberg: Производство эффективной на 95% вакцины Moderna уже началось
- Newsweek: В Pfizer объяснили, когда вакцина компании от COVID-19 станет доступной
- Pfizer и BioNTech подали заявку на использование вакцины от коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram