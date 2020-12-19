Мутация приводит к более частому тяжелому течению COVID-19 среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.

Генетики в Южно-Африканской Республике обнаружили новую мутацию коронавируса, преобладающую во время второй волны распространения заболевания.

Разновидность вируса, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кроме того, по данным южноафриканского Минздрава, 501.V2 приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.

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Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе заявил, что несмотря на то, что новая разновидность коронавируса вызывает некие беспокойства, повода для паники населения на данный момент нет.

Коронавирус в ЮАР

Общее число случаев COVID-19 в ЮАР превысило 900 тысяч, скончались 24 285 человек. Выздоровели более 783 тысяч ранее заразившихся.

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Автор: Олег Давыгора