По словам Ганса Клюге, "мы на середине пути".

До окончательного завершения пандемии коронавируса в настоящее время еще далеко, констатирует директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.

Об этом он сказал в интервью НВ.

"Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются где‑то два года, так что мы пока только на середине пути", - сказал Клюге.

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ВОЗ, по его словам, старается быть осторожной с предсказаниями развития ситуации с пандемией COVID-19, потому что "нет более неблагодарной работы, чем предсказывать непредсказуемое".

"Как только меры профилактики, локдауна и усилий по контролю над вирусом активно применяются, он идет на убыль. Стоит расслабиться — и мы вновь видим быстрый рост числа заболевших", - отметил он.

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Автор: Юрий Годован