Жертвами COVID-19 в Соединенных Штатах стали более 298 тысяч человек - это самый высокий показатель в мире.

В США начали развозить партии вакцин от коронавируса с завода компании-производителя Pfizer в распределительные центры.

Первые партии вакцины производства Pfizer-BioNTech доставят в различные штаты страны рано утром в понедельник, 14 декабря.

Один из руководителей программы «Сверхзвуковая скорость», которая была запущена администрацией Дональда Трампа для разработки и доставки вакцин, генерал Густав Перна заявил, что транспортные компании доставят около 3 миллионов доз вакцины от Pfizer почти в 150 распределительных центров. До среды вакцину получат около 450 учреждений.

Хотя до сих пор неясно, какие категории граждан будут получать прививки первыми, заявлялось, что это будут медицинские работники и пожилые люди. По словам Перны, окончательные решения примут органы здравоохранения.

Читайте такжеСША одобрили вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech, граждан уже начнут прививать

11 декабря Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

На настоящий момент, по данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса в США стали более 298 тысяч человек - это самый высокий показатель в мире, а заразились с начала пандемии более 16,1 млн американцев. Всего в мире зарегистрировано более 71,9 млн случаев COVID-19.

Кроме США, использование вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech одобрили Великобритания, Мексика, Бахрейн, Канада и Саудовская Аравия.

Вакцина от коронавируса

9 ноября разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer во время третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса добились лучшего показателя эффективности, представив 90-процентный результат.

Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

8 декабря Великобритания первой из западных стран начала массовую вакцинацию населения от коронавируса вакциной Pfizer и BioNTech

США договорились с Pfizer и BioNTech о поставках 100 миллионов доз вакцины до марта 2021 года.

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Автор: Виктория Токарева