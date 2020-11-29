СМИ сообщили о рождении первого ребенка с иммунитетом к коронавирусу / фото Timothy David
В Сингапуре родился первый ребенок с антителами к Covid-19.
Об этом сообщает издание The Straits Times.
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Как сообщается, женщина инфицировалась коронавирусом во время беременности. В начале этого месяца 31-летняя Селин Нг-Чан родила сына, у которого обнаружили антитела к Covid-19. При этом антитела у матери исчезли.
"Мой врач подозревает, что я передала ему (сыну - УНИАН) свои антитела к Covid-19 во время беременности", - рассказала Селин Нг-Чан.
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