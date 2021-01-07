93-летняя мать Сергея Скрипаля лежала в реанимации Ярославля с 25-процентным поражением легких.

Елена - мать бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, отравленного веществом военного назначения "Новичок" в 2018 году, скончалась в возрасте 93 лет после госпитализации с подозрением на коронавирус.

Об этом РИА Новости рассказала его племянница Виктория.

По ее словам, россиянка умерла в четверг, 7 января, в пять часов. Скрипаль лежала в реанимации Ярославля с 25-процентным поражением легких.

«Нас врачи предупредили, что случай сложный: возраст, сахарный диабет, аритмия. Бабушка была на кислородной поддержке, у нее сатурация постоянно прыгала», - пояснила Виктория.

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Отравление Скрипалей: детали

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены разработанным в СССР веществом "Новичок" в марте 2018 года в Солсбери. После того как они были выписаны из больницы, их местоположение не раскрывалось.

Расследование дела ведется до сих пор. В отравлении обвиняют российскую разведку. Москва неоднократно отрицала причастность к инциденту. Телеканал BBC летом выпустил мини-сериал о событиях в Солсбери.

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Автор: Денис Прядко