Случаи заражения зарегистрированы в 191 стране / фото REUTERS
В мире коронавирусом COVID-19 заразилось 90 миллионов 180 тысяч человек.
Читайте такжеВ Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавирусаОб этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.
Лидерами по количеству случаев заражения остаются США (22,3 млн) и Индия (10,4 млн). Сразу за ними идёт Бразилия (8 млн), Россия (3,3 млн) и Великобритания (3 млн).
Случаи заражения зарегистрированы в 191 стране. Украина с 1 150 265 больными находится на семнадцатом месте.
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