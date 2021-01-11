Лидерами по количеству случаев заражения остаются США и Индия.

В мире коронавирусом COVID-19 заразилось 90 миллионов 180 тысяч человек.

Читайте такжеВ Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавирусаОб этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.

Лидерами по количеству случаев заражения остаются США (22,3 млн) и Индия (10,4 млн). Сразу за ними идёт Бразилия (8 млн), Россия (3,3 млн) и Великобритания (3 млн).

Случаи заражения зарегистрированы в 191 стране. Украина с 1 150 265 больными находится на семнадцатом месте.

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Автор: УНИАН