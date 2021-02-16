Во всем мире зарегистрировано лишь несколько подобных случаев.

В Израиле у беременной пациентки с COVID-19 произошел выкидыш. Это первый такой случай, зарегистрированный в стране.

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Как сообщает The Jerusalem Post, на выходных молодую женщину с Южного Израиля доставили в больницу Ассута в Ашдоде, где врачи диагностировали у нее COVID-19 и сообщили, что вирус стал причиной несвоевременной смерти ее плода.

В отчете отмечается, что такие случаи крайне редки, и во всем мире зарегистрировано лишь несколько.

Ранее в Центре общественного здоровья Украины обнародовали механизм оказания медицинской помощи беременным с подозрением на коронавирус COVID-19. Подчеркивается, что беременные женщины не являются более восприимчивыми к COVID-19, чем другие люди. В группе риска только беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онкологией, хроническими заболеваниями легких, иммуносупрессивными состояниями и тому подобное.

Коронавирус и беременность: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко