В случае, если состояние больного резко ухудшится, ему даже не нужно вызывать скорую – бригада медиков приедет на полученный сигнал опасности.

В итальянском городе Ареццо тестируют браслет для пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома.

Как говорится в сюжете ТСН, устройство круглосуточно мониторит основные показатели – пульс, давление, температуру и уровень кислорода человека. Все данные передает в местную службу неотложной помощи. В случае, если состояние больного резко ухудшится, ему даже не нужно вызывать скорую – бригада медиков приедет на полученный сигнал опасности.

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Прежде всего новинку предлагают людям из групп риска, которые лечатся дома. Сейчас тестируют 200 браслетов. Впоследствии надеются расширить программу и таким образом уменьшить давление на местных врачей.

Коронавирус в Италии: что известно

В Италии за последние 24 часа зарегистрировано 25 853 новых случая коронавируса, процент положительных тестов продолжает снижаться. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

За сутки было проведено 230 007 тестов, из них 11,24% оказались положительными. Днем ранее этот показатель составлял 12,1%, при этом было проведено на 40 000 меньше тестов.

Количество пациентов, поступивших в реанимацию, увеличилось на 32, всего в отделениях интенсивной терапии находятся 3848 человек. Также подтверждено 722 смерти, связанных с коронавируса.

Регион с наибольшим количеством новых случаев - Ломбардия (+5173), за ней следуют Пьемонт (+2878) и Кампания (+2815). Меньше новых случаев заражения - это Валле д'Аоста, где зарегистрировано всего 27 заражений.

Коронавирус в мире

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Автор: УНИАН