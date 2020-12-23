Ученые утверждаю, что вакцины против коронавируса будут работать в течение длительного периода, а не нескольких месяцев.

У людей, которые переболели коронавирусом, а также у вакцинированных от COVID-19, в организме вырабатывается долгосрочный клеточный иммунитет против вируса.

Этот иммунитет держится не менее восьми месяцев, как утверждают в своем исследовании австралийские иммунологи. Об этом пишет "Лига.Новости" со ссылкой на данные журнала Science Immunology.

Иммунитет против коронавируса: как проходили исследования

Ученые рассказали,что в организме человека так называемые В-клетки памяти иммунитета "запоминают" SARS-CoV-2. Когда же вирус появляется в организме после того, как человек уже переболел или был привит от него, организм оперативно запускает каскад иммунных ответов, быстро вырабатывая нейтрализующие вирус антитела.

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Данную теорию проверили на 25 переболевших ковидом, у которых взяли 36 образцов крови, начиная с четвертого по 242-й день после появления симптомов. Титры антител ожидаемо снижались уже спустя три недели после проявления болезни. При этом у всех в течение восьми месяцев после обнаружения симптомов "стабильно присутствовали" В-лимфоциты памяти.

Также ученые утверждаю, что вакцины против коронавируса будут работать в течение длительного периода, а не несколько месяцев, как предполагали ранее.

"Мы считаем, что установление системной иммунной памяти предотвратит тяжелый системный COVID-19, а повторное инфицирование может быть ограничено легкой или бессимптомной инфекцией верхних дыхательных путей", – подчеркнули ученые.

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Автор: УНИАН