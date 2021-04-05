Ученые выдвинули новую гипотезу: возможно, при встрече с SARS-Cov-2 иммунная система пожилого человека ошибочно распознает его как сезонный вирус и не "считывает" его как опасный.

Уже давно известно, что коронавирус больше всего опасен для пожилых людей, и чем старше пациент, тем выше вероятность тяжелых осложнений и смерти.

До сих пор ученые и медики объясняли это ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, неизбежными в старшем возрасте. Однако австралийские исследователи предположили, что причиной этой уязвимости может быть "системная ошибка" иммунного ответа пожилых людей.

Как пишет 24 канал со ссылкой на Nature, существуют четыре вида коронавирусов, которые постоянно циркулируют в популяции и чаще всего вызывают симптомы ОРВИ. По данным исследования, проведенному в Голландии, в среднем человек за всю жизнь может перенести коронавирусы 3-17 раз.

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Чем старше человек, тем выше вероятность, что он много раз встречался с этими инфекциями. В научном сообществе неоднократно поднимался вопрос о том, что люди, перенесенные коронавирусы могут создавать перекрестный иммунитет, то есть, создавать частичную защиту от SARS-Cov-2.

Ученые выдвинули новую гипотезу: возможно, при встрече с SARS-Cov-2 иммунная система пожилого человека ошибочно распознает его как сезонный коронавирус и не "считывает" его как опасный. В ходе исследования они сравнили уровень антител к сезонным коронавирусам - и SARS-Cov-2 в образцах крови 89 здоровых детей, 98 взрослых, 57 пожилых людей и 50 пациентов с COVID-19.

Авторы исследования обнаружили различный уровень иммунных клеток у пожилых людей и детей. У пациентов старшего возраста оказался повышенный уровень "зрелых" нейтрализующих антител IgG и IgA к сезонным коронавирусам.

Ученые считают, что эти клетки иммунной памяти могут вызвать искаженный иммунный ответ к SARS-Cov-2, поскольку они не очень эффективны в борьбе с новым патогеном. В то же время незрелая иммунная система у детей безошибочно распознает коронавирус как потенциально опасный и активно реагирует на антигены SARS-CoV-2.

"Из-за слабого иммунного ответа у пожилых пациентов с большей вероятностью развивается тяжелое течение COVID-19", – отметили ученые.

Коронавирус: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко