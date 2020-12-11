В частности, у детей были отек глаз, покрасневшие щеки и "клубничный язык" (воспаление сосочков языка).

Американские врачи нашли необычные симптомы, которые могут указывать на коронавирус у детей.

Об этом пишет газета Express.

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В частности, исследования американського некоммерческого академического медцентра Клиника Мейо показали у детей с COVID-19, которые страдают от мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C), вирус вызывает воспаление сердца, легких, кровеносных сосудов, почек, пищеварительной системы, мозга, кожи или глаз.

На этом фоне ученые из медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете решили изучить последствия коронавирусной инфекции для 35 детей с MIS-C.

Они пришли к выводу, что COVID-19 может вызывать у них воспаление кожно-слизистых поверхностей. В частности, у детей были отек глаз, покрасневшие щеки и "клубничный язык" (воспаление сосочков языка).

На этом фоне медики отметили "существенное клиническое совпадение" между воспалительным синдромом, который вызывает коронавирус, и болезнью Кавасаки – редким заболеванием, которое вызывает воспаление кровеносных сосудов у детей.

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Автор: УНИАН