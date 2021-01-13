Рекордное количество людей в мире умерло за минувшие сутки от коронавируса.
Читайте такжеAstraZeneca подала заявку на утверждение вакцины от коронавируса в ЕС - СМИ А именно - 15 711 человек. Как говорится в сюдете ТСН, чтобы замедлить темпы распространения COVID-19, ряд стран до сих пор придерживается строгого карантина.
Так, например, в Бельгии накануне его решили продлить до 1 марта. Жестким локдауном недовольны чехи. Около 3 тыс. человек собрались в Праге на протесты. Параллельно с карантином в мире идет активная вакцинация. Лидером по темпам прививок до сих пор остается Израиль. Там даже уже рассматривают возможность вакцинации несовершеннолетних.
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