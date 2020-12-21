ВОЗ «находится в тесном контакте с официальными лицами здравоохранения и учеными в Великобритании и Южной Африке по поводу изменений, которые они выявили у вируса».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны принять все возможные меры для замедления и прекращения распространения новых, мутировавших типов коронавируса.

Читайте такжеВ Италии выявили первое заражение "британским" видом коронавирусаОб этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. «Вирусы изменяются во время циркуляции, и это может приводить к изменению их характеристик. Все должны продолжать принимать все меры для замедления и в конечном счете прекращения распространения этого вируса»,— сказал Язаревич, передает ТАСС.

По его словам, ВОЗ «находится в тесном контакте с официальными лицами здравоохранения и учеными в Великобритании и Южной Африке по поводу изменений, которые они выявили у вируса». Он пояснил, что сейчас нужно определить передается ли этот вирус легче между людьми, вызывает ли более тяжелое протекание болезни и может ли влиять на результат тестов и вакцин.

Новый вид коронавируса: что известно

Мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании. 19 декабря премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новый вид коронавируса может быть заразнее на 70%.

На этом фоне все больше стран приостанавливают авиасообщение с Великобританией. В частности Дания закрыла воздушное пространство для самолетов из Великобритании на 48 часов, чтобы оценить ситуацию и понять, какие дальнейшие меры требуются, сообщил глава Минздрава Магнус Хеунике в Twitter. Польша отменила полеты самолетов из Великобритании с полуночи понедельника, написал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в Twitter. Дата возобновления рейсов не уточняется. Всего ограничения на авиасообщение с Великобританией и странами, где была зарегистрирована новая мутация, ввели более 20 государств. Украина планирует закрыть авиасообщение с Великобританией.

Между тем, "британский" вид коронавируса уже зафиксирован в Италии.

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Автор: УНИАН