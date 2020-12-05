Специалист предполагает, что промежуточным животным, от которого коронавирус мог передаться человеку, был панголин.

Специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли рассказала, что на юге, юго-западе Китая и за пределами страны выявили летучих мышей с новыми видами коронавируса, которые могут передаваться людям.

Читайте также"Люди должны заражаться": вирусолог предложил сменить стратегию борьбы с коронавирусомОна предполагает, что промежуточным животным, от которого коронавирус мог передаться человеку, был панголин, передает kommersant со ссылкой на The Guardian.

Чжэнли считает, что первоначальный источник распространения коронавируса нужно искать вне Китая, так как в страну панголинов доставляют контрабандой из других государств, например из Индии. Она отмечает, что неизвестно, сколько времени Sars-CoV-2 циркулировал среди животных, пока не передался человеку.

Ранее ученые во главе с вирусологом Ши Чжэнли также сообщили о генетическом разнообразии коронавируса на юге и юго-западе страны. Они доказали, что некоторые из этих вирусов способны проникать в человеческие клетки.

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Автор: УНИАН