В этом году эпидемиологическая ситуация мире станет более управляемой.
Читайте такжеУченые выяснили, какие антитела-предатели могут убивать больных COVID-19Об этом сообщил глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. При этом он уточнил, что полностью победить пандемию коронавируса COVID-19 пока не удастся.
«2021 год еще будет годом пандемии... Однако это будет более управляемая, более предсказуемая ситуация»,— сказал на пресс-конференции Клюге.
Представитель ВОЗ добавил, что в настоящее время для борьбы с вирусом масштабная вакцинация началась уже в 31 стране Европы. Он также напомнил о важности приоритетного права медработников получить вакцину, передает kommersant.
Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан допустила, что в этого году человечество еще не успеет выработать коллективный иммунитет к коронавирусу, так как массовая вакцинация не сможет охватить все человечество. По мнению директора программы ВОЗ по ЧС Майкла Райана, второй год пандемии будет сложнее первого.
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