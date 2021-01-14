В организации отметили, что этот год еще будет годом пандемии, однако это будет более управляемая, более предсказуемая ситуация.

В этом году эпидемиологическая ситуация мире станет более управляемой.

Читайте такжеУченые выяснили, какие антитела-предатели могут убивать больных COVID-19Об этом сообщил глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. При этом он уточнил, что полностью победить пандемию коронавируса COVID-19 пока не удастся.

«2021 год еще будет годом пандемии... Однако это будет более управляемая, более предсказуемая ситуация»,— сказал на пресс-конференции Клюге.

Представитель ВОЗ добавил, что в настоящее время для борьбы с вирусом масштабная вакцинация началась уже в 31 стране Европы. Он также напомнил о важности приоритетного права медработников получить вакцину, передает kommersant.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан допустила, что в этого году человечество еще не успеет выработать коллективный иммунитет к коронавирусу, так как массовая вакцинация не сможет охватить все человечество. По мнению директора программы ВОЗ по ЧС Майкла Райана, второй год пандемии будет сложнее первого.

Коронавирус в мире

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН