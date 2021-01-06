Кроме этого, от болезни умерли 1,8 млн человек, а выздороветь удалось 48 млн человек.

В мире количество заражений COVID-19 превысило 86 млн.

Читайте такжеВ США подумывают над уменьшением дозы вакцины от коронавируса во время прививкиОб этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В частности, в настоящее время в мире насчитывается 86 млн 412 620 тыс. больных коронавирусом.

От болезни умерли 1,8 млн человек. Выздоровели более 48 млн человек.

Лидеры по количеству инфицирований:

США - 21 млн 050 684 тыс. человек;

Индия - 10 млн 374 932 тыс. человек;

Бразилия - 7 млн 810 400 тыс. человек;

Россия - 3 млн 250 713 тыс. человек;

Великобритания - 2 млн 782 709 тыс. человек.

Кроме этого, больше всего умерших также в США (357 тыс.), далее идут Бразилия (197 тыс.), Индия (150 тыс.), Мексика (128 тыс.) и Великобритания (76 тыс).

Лидерство по количеству выздоровевших занимает Индия - 9,9 млн человек, далее следуют Бразилия (6,9 млн), Россия (2,6 млн), Турция (2,1 млн) и Италия (1,5 млн).

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Автор: Ирина Погорелая