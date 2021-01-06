В мире количество заражений COVID-19 превысило 86 млн.
Читайте такжеВ США подумывают над уменьшением дозы вакцины от коронавируса во время прививкиОб этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В частности, в настоящее время в мире насчитывается 86 млн 412 620 тыс. больных коронавирусом.
От болезни умерли 1,8 млн человек. Выздоровели более 48 млн человек.
Лидеры по количеству инфицирований:
США - 21 млн 050 684 тыс. человек;
Индия - 10 млн 374 932 тыс. человек;
Бразилия - 7 млн 810 400 тыс. человек;
Россия - 3 млн 250 713 тыс. человек;
Великобритания - 2 млн 782 709 тыс. человек.
Кроме этого, больше всего умерших также в США (357 тыс.), далее идут Бразилия (197 тыс.), Индия (150 тыс.), Мексика (128 тыс.) и Великобритания (76 тыс).
Лидерство по количеству выздоровевших занимает Индия - 9,9 млн человек, далее следуют Бразилия (6,9 млн), Россия (2,6 млн), Турция (2,1 млн) и Италия (1,5 млн).
Новости по теме
- В Турции разработали экспресс-тест, который выявляет COVID-19 за 10 секунд
- Newsweek: ученый из Оксфорда допустил, что вакцина может не подействовать на мутировавший COVID-19 из ЮАР
- Более 48 миллионов человек в мире выздоровели от коронавируса (карта)
- Nature: Ученые выяснили, как быстро прививка от COVID-19 начинает защищать от болезни
- Дания усиливает локдаун из-за нового штамма коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram