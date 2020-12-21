Италия прекращает принимать рейсы из Великобритании до 6 января. Тем, кто посещал страну в последние 14 дней, запрещен въезд.

В Италии зарегистрировали первый случай заражения новым видом коронавируса, который, по предварительной информации, распространяется быстрее прежнего.

Читайте такжеСтало известно, когда новый вид коронавируса начал активно распространяться в Великобритании Пациент прибыл вместе с партнером из Великобритании, где впервые был выявлен новый тип COVID-19.

«Пациент и его партнер недавно вернулись из Великобритании через римский аэропорт Фьюмичино»,— говорится в заявлении Минздрава Италии, передает kommersant со ссылкой на ANSA. Пациент, его партнер и их близкие изолированы.

Новый вид коронавируса: что известно

19 декабря премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новый вид коронавируса может быть заразнее на 70%. После этого несколько стран запретили авиасообщение с Великобританией. Италия прекращает принимать рейсы из Великобритании до 6 января. Тем, кто посещал страну в последние 14 дней, запрещен въезд.

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Автор: УНИАН