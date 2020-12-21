В тех районах страны, где была выявлена мутация VUI-202012/01, коронавирус распространялся быстрее.

Более заразный вид коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но активно начал распространяться с середины ноября.

Читайте такжеСаудовская Аравия полностью закрыла границы из-за нового коронавирусаОб этом говорится в заявлении Службы общественного здравоохранения Англии. В тех районах, где была выявлена мутация VUI-202012/01, коронавирус распространялся быстрее. В Лондоне на новый тип COVID-19 приходится около 60% новых случаев заражения.

«Увеличение числа случаев заболеваемости именно из-за нового варианта впервые выяснилось в конце ноября, когда Служба общественного здравоохранения Англии изучала, почему показатели инфицирования в графстве Кент не снижались, несмотря на общенациональный карантин»,— говорится в заявлении, передает kommersant. Служба считает, что нет оснований считать, что вакцина не поможет от этого коронавируса.

Новый вид коронавируса: что известно

Новый вид коронавируса выявили на прошлой неделе в Великобритании. По словам премьера Бориса Джонсона, он может быть заразнее прежнего на 70%. Случаи заражения новым коронавирусом выявлены и в других странах. В связи с этим больше 20 государств ввели ограничения на авиасообщение с Великобританией, а также с теми странами, где была зарегистрирована новая мутация. Саудовская Аравия закрыла границы.

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Автор: УНИАН