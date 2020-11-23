Тела людей остаются в передвижных моргах, так как не удалось найти их родственников или родственники не могут оплатить похороны.

На набережной Бруклина в моргах-рефрижераторах с весны хранятся тела около 650 человек, которые умерли во время первой вспышки коронавируса в США.

Читайте такжеЛидеры G20 договорились обеспечить всем странам равный доступ к вакцине от COVID-19Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на офис главного судмедэксперта Нью-Йорка, передает kommersant.

Тела людей остаются в передвижных моргах, так как не удалось найти их родственников или родственники не могут оплатить похороны. Офис главного судмедэксперта сообщил, что найти не удалось родственников 230 умерших. Данные о них могли устареть или оказаться неверными. В ряде случаев родственники не забирали тела по финансовым причинам.

Коронавирус в США

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Автор: УНИАН