На набережной Бруклина в моргах-рефрижераторах с весны хранятся тела около 650 человек, которые умерли во время первой вспышки коронавируса в США.
Читайте такжеЛидеры G20 договорились обеспечить всем странам равный доступ к вакцине от COVID-19Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на офис главного судмедэксперта Нью-Йорка, передает kommersant.
Тела людей остаются в передвижных моргах, так как не удалось найти их родственников или родственники не могут оплатить похороны. Офис главного судмедэксперта сообщил, что найти не удалось родственников 230 умерших. Данные о них могли устареть или оказаться неверными. В ряде случаев родственники не забирали тела по финансовым причинам.
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