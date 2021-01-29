Терапию сделали регулярной и на нее уже выстроилась очередь в тысячу человек.

Солисты Английской национальной оперы учат дыхательным упражнениям больных коронавирусом пациентов. Солисты советуют растягивать вдох и выдох, а также петь простые колыбельные.

Читайте такжеЛечение плазмой уменьшает риск начала тяжелого COVID-19 у пожилых людейКак говорится в сюжете ТСН, все началось по инициативе одной из лондонских больниц. Там сформировали группу из 12-ти пациентов, страдающих так называемым посткоронавирусным синдромом — им все еще трудно дышалось.

Людям предложили видеоуроки от оперных певцов, которые показывали профессиональные дыхательные упражнения. Эксперимент длился полтора месяца, после чего все пациенты сообщили об улучшении самочувствия. Терапию сделали регулярной и на нее уже выстроилась очередь в тысячу человек.

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Автор: УНИАН