Солисты Английской национальной оперы учат дыхательным упражнениям больных коронавирусом пациентов. Солисты советуют растягивать вдох и выдох, а также петь простые колыбельные.
Читайте такжеЛечение плазмой уменьшает риск начала тяжелого COVID-19 у пожилых людейКак говорится в сюжете ТСН, все началось по инициативе одной из лондонских больниц. Там сформировали группу из 12-ти пациентов, страдающих так называемым посткоронавирусным синдромом — им все еще трудно дышалось.
Людям предложили видеоуроки от оперных певцов, которые показывали профессиональные дыхательные упражнения. Эксперимент длился полтора месяца, после чего все пациенты сообщили об улучшении самочувствия. Терапию сделали регулярной и на нее уже выстроилась очередь в тысячу человек.
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