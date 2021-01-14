Полякам, которые согласятся на вакцинацию, не придется проходить дополнительные карантинные меры.

В Польше намерены ввести "паспорта вакцинации" для привитых от коронавируса граждан.

Об этом сообщает Euractiv.

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После прививки на почтовый ящик придет подтверждение прохождения вакцинации в виде QR-кода. Его можно будет скачать. В остальных случаях - распечатать в пункте вакцинации.

Именно этот код условно и называют "паспортом". Полякам, которые согласятся на вакцинацию, не придется проходить дополнительные карантинные меры, например, обязательную самоизоляцию, после контакта с инфицированными.

Паспорта вакцинации: что известно

Кипр стал первой страной-членом ЕС, который в декабре лоббировал отмену тестирования на коронавирус и карантин для вакцинированных путешественников.

На этой неделе Греция написала письмо президенту Еврокомиссии с призывом предоставить сертификат вакцинации от COVID-19, который будет действовать по всей Еврозоне и значительно упростит поездки по странам блока. Однако пока непонятно, на каких условиях эта сертификация в масштабах ЕС может быть реализована.

Идею отвергла Франция, известна своими скептиками вакцинации. В то же время Румыния заявила, что свидетельство о вакцинации надо использовать по медицинскому назначению, а не для поездок.

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Автор: УНИАН