Коронавирус имеет одно слабое место - он взаимодействует с определенным ферментом в организме человека. И если этот фермент удалить, вирус SARS-CoV-2 не сможет размножаться.
Читайте такжеВ Израиле рассказали о побочных эффектах вакцины PfizerК такому выводу пришли немецкие ученые из Тюбингенского университета, проанализировав компьютерную модель распространения вируса в легких, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Merkur.
Исследователи говорят, что речь идет о ферменте гуанилаткиназа 1 (GK1).
В ближайшее время немецкие исследователи более детально изучат этот фермент и то, как он взаимодействует с вирусом.
Специалисты говорят, что открытие поможет усовершенствовать вакцину от COVID-19. Они утверждают, что после "удаления" фермента из организма вирус перестает размножаться в теле человека.
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