Специалисты говорят, что открытие поможет усовершенствовать вакцину от COVID-19.

Коронавирус имеет одно слабое место - он взаимодействует с определенным ферментом в организме человека. И если этот фермент удалить, вирус SARS-CoV-2 не сможет размножаться.

Читайте такжеВ Израиле рассказали о побочных эффектах вакцины PfizerК такому выводу пришли немецкие ученые из Тюбингенского университета, проанализировав компьютерную модель распространения вируса в легких, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Merkur.

Исследователи говорят, что речь идет о ферменте гуанилаткиназа 1 (GK1).

В ближайшее время немецкие исследователи более детально изучат этот фермент и то, как он взаимодействует с вирусом.

Специалисты говорят, что открытие поможет усовершенствовать вакцину от COVID-19. Они утверждают, что после "удаления" фермента из организма вирус перестает размножаться в теле человека.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН