Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания – читайте ниже.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на 7:30 28 ноября в мире коронавирусом заразились уже 61 645 535 человек. Из них 39 446 275 удалось выздороветь.
Больше всего случаев болезни зарегистрировано в США (13 088 821), Индии (9 351 109), Бразилии (6 238 350), Франции (2 248 209), России (2 196 691).
Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава
Количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки возросло еще на 16294. Это очередной антирекорд с начала пандемии в Украине.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской (1 013) областях.
Усиление карантина на Новый год и Рождество
В правительстве уверяют, что пока оснований для введения в Украине локдауна нет. Глава франкци "Слуга народа" Давид Арахамия добавил, что, по расчетам эпидемиологов, чтобы "локдаун сработал, нужно время - минимум от 15 дней до трех недель".
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