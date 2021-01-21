Исследования показывают, что хронический недосып увеличивает риск деменции, депрессии и расстройств настроения, это приводит к проблемам с обучением и памятью.

Нейрохирурги полагают, что проблемы с настроением, депрессивность, забывчивость и даже болезнь Альцгеймера могут быть связаны с усталостью.

Читайте такжеНазваны самые опасные последствия недосыпанияНейрохирург доктор Санджай Гупта из Великобритании 25 лет занимается лечением расстройств мозга, но и ему до сих пор неизвестно многое о работе этого органа. Однако он убежден, что мозг может генерировать гораздо больше силы.

В последнее время специалист сосредоточил внимание на проблемах сна и расслабления. Он убежден, что оба этих фактора могут существенно помочь мозгу «перезарядиться» и усилить производительность. Исследования показывают, что хронический недосып увеличивает риск деменции, депрессии и расстройств настроения, это приводит к проблемам с обучением и памятью, болезням сердца, гипертонии, прибавке веса, диабету, падениям с травмами и даже раку. Всего одна бессонная ночь увеличивает уровень воспалений, которых достаточно для начала процесса скопления бета-амилоидных белков, связанных со старческим слабоумием, передает medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

Хороший сон, достаточный отдых и релаксация нужны людям, чтобы жить дольше и сохранять интеллект. Доктор Гупта рекомендует тратить всего 15 минут в день на различные виды активности, уменьшающие уровень стресса. К ним может относиться и так называемая осознанная медитация. Сканирования мозга показывают, что у регулярно медитирующих людей утолщается часть мозга, связанная с накоплением знаний и памятью.

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Автор: УНИАН