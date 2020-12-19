В Италии в рамках борьбы с коронавирусом с 21 декабря закрываются магазины, бары и рестораны. Оставлять свои дома можно в исключительных случаях. Ограничения будут действовать до 6 января.

Несмотря на быстрые темпы распространения коронавируса SARS-CoV-2, правительство Италии во второй раз в этом году объявляет жесткий локдаун в стране.

Как сообщает DW, он будет действовать с 21 декабря по 6 января, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на субботу, 19 декабря, после заседания правительства.

Читайте такжеВ США одобрили использование второй вакцины от коронавируса

Все магазины, которые не торгуют товарами для удовлетворения ежедневных потребностей, а также рестораны и бары, должны быть закрыты. Перемещение людей из одного региона в другой также запрещается, причем исключения не предусмотрены даже для тех, кто имеет два места жительства. Оставлять свои дома разрешается только в ограниченных случаях. Так, люди из каждого домохозяйства могут выходить на улицу только раз в день. Исключения из всех установленных ограничений могут обосновываться только работой или состоянием здоровья.

Правительством предусмотрено некоторое ослабление ограничений с 28 до 30 декабря, а также 4 января. В эти дни будут открыты магазины и разрешено перемещение людей без указания причин.

Коронавирус в Италии

Италия, где проживают около 60 млн человек, была одной из первых стран, которая серьезно пострадала от коронавируса еще весной, в начале пандемии.

Сейчас Италия входит в десятку стран мира с самым высоким количеством инфицированных коронавирусом. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), всего в Италии с начала пандемии зарегистрировали 1,9 миллиона больных, 67,9 тысячи человек умерли.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко