Разработчики утверждают, что такое средство на 99,9 % защищает от заражения.

Французские ученые создали маску, которая уничтожает коронавирус. Она состоит из четырех слоев – один из них обладает антибактериальными и антивирусными свойствами.

Читайте такжеУченый заявил, что СOVID-19 заболеют не все Разработчики утверждают, что такое средство на 99,9% защищает от заражений. Маска одноразовая и ее не рекомендуют носить более 4 часов. Будут выпускать их в виде хирургической маски или респиратора, в зависимости от этого будет колебаться и цена - от 44 центов до полутора евро.

Первые маски, говорят производители, в ближайшее время уже поступят в продажу.

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Автор: УНИАН