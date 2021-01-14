Министр здравоохранения Чехии добавил, что проверка в рамках этого дела продолжится.

Руководитель Государственного управления по здравоохранению Чехии Павел Бржезовский ушел в отставку после того, как общественность узнала о вакцинации его подопечных и их родственников.

Об этом сообщает Чешское радио.

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Большинство сотрудников не имели права на приоритетную вакцинацию.

Всего использовали 1000 доз дефицитного в настоящее время препарата, применение которого регулируется строгими правилами. В Чехии сейчас вакцинируют пенсионеров, медиков и социальных работников в пансионах для пожилых людей.

Министр здравоохранения Ян Блатный добавил, что проверка в рамках этого дела продолжится.

"Подобное категорически недопустимо, такие инциденты не должны повторяться. Сказано было понятно, что приоритет имеют медики, пожилые и сотрудники учреждений социальной опеки", - отметил, в свою очередь, премьер Чехии Андрей Бабиш.

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Автор: УНИАН