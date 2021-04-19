Участниками испытания станут люди в возрасте 18–30 лет, которые уже переболели коронавирусом не более чем три месяца назад.

Ученые Оксфордского университета начали испытания, в ходе которых людей, уже переболевших COVID-19, будут вновь снова заражать коронавирусом, чтобы изучить иммунный ответ и возможность повторного заражения.

Читайте такжеУченые: регулярная физическая активность помогает защититься от тяжелой формы COVID-19Как сообщает агентство Reuters, ученые ожидают, что такое исследование поможет им глубже понять природу иммунитета, разрабатывать более эффективные вакцины и лекарственные препараты.

"Информация, полученная в результате этой работы, позволит нам разработать более эффективные вакцины и методы лечения, а также понять, защищены ли люди после заражения COVID и на какой срок»" - сказала Хелен МакШейн, вакцинолог из Оксфордского университета и главный исследователь исследования.

Участниками испытания станут люди в возрасте 18–30 лет, которые уже переболели коронавирусом не более чем три месяца назад.

В ходе первого этапа исследования будет установлена минимальная доза коронавируса, способная вызвать заболевание с незначительными симптомами или вообще без них.

В ходе второго этапа, который начнется летом, участникам исследования будут вводить вирус в такой дозе. После инфицирования участники должны будут провести не менее 17 дней на карантине, за их состоянием будут пристально наблюдать ученые.

Тем, у кого проявятся симптомы заболевания, будут вводить препарат REGN-COV2, разработанный американской биотехнологической компанией Regeneron Pharmaceuticals.

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Автор: Ирина Погорелая