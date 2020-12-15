Обнаруженная в Великобритании новая разновидность COVID-19 более заразна.
Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу Дэвид Наварро в эфире телеканала Sky News, пишет Report.
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При этом он отметил, что этот вид вируса не кажется опасным.
«Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Соединенном Королевстве», — сказал Наварро.
Тем не менее, в ВОЗ призвали людей проявлять бдительность в ситуации с пандемией.
Накануне глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что специалисты выявили более тысячи случаев нового вида COVID-19, который может быть связан с быстрым распространением вируса на юго-востоке Англии. Он отметил, что Лондон уведомил ВОЗ об обнаружении новой разновидности коронавируса.
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