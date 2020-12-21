В ВОЗ призвали не паниковать.

Вероятность модификации коронавируса увеличивается с ростом случаев его передачи, а во время мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.

Об этом заявила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан в эфире BFM TV, пишет НВ.

Читайте такжеСтало известно, когда новый вид коронавируса начал активно распространяться в Великобритании«Поэтому при каждых выявленных мутациях следует определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят большие изменения, или же это просто обычная эволюция», — пояснила директор департамента ВОЗ.

Сейчас организация не отмечает влияние новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Также в организации сомневаются, что новый штамм повлияет на эффективность вакцин.

Бриан также подтвердила правильность локдауна, который сейчас вводит Великобритания. Она выразила надежду, что ограничения позволят замедлить распространение новой мутации до начала массовой вакцинации.

Новый штамм коронавируса: что известно

14 декабря в Британии зафиксировали новый штамм коронавируса и сообщили о более чем тысяче случаев заражения в 60 регионах.

На фоне распространения нового штамма коронавирус, премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря вводят локдаун. Он утверждает, что вновь найденная мутация вируса может быть на 70% более заразной.

В ВОЗ уверяют, что сейчас тесно контактируют с чиновниками Великобритании относительно новой мутации вируса. В организации добавили, что новый штамм вируса необязательно является заразным или опасным.

Новый штамм коронавируса уже обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии. Ранее мутированный вирус также обнаружили в ЮАР.

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Автор: УНИАН