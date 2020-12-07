По словам гендиректора ВОЗ, из-за COVID-19 праздники пройдут не так, как обычно, но это не означает, что их нельзя будет отметить.

На фоне пандемии COVID-19 в период новогодних и рождественских праздников стоит оставаться дома, придерживаться противоэпидемических мероприятий и избегать скоплений людей.

Соответствующее обращение генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус опубликовал на своей странице в Twitter, передает ТСН.

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"Все мы хотим быть с нашими близкими во время предстоящих праздников, но мы не должны расслабляться. Из-за COVID-19 праздники пройдут не так, как обычно, но это не означает, что мы не сможем их отметить", - заявил глава ВОЗ.

Гебреесус посоветовал не путешествовать на Рождество без необходимости, отметив, что в этот период немало людей остаются дома. Он призвал отмечать праздники с родными и избегать встреч с членами "многих разных домохозяйств".

"Если вы все же встретитесь с членами других домохозяйств, сделайте это на улице, если сможете, а также сохраните дистанцию и наденьте маску. Всегда придерживайтесь локальных или национальных наставлений", - сказал гендиректор ВОЗ.

По его словам, стоит также избегать многолюдных шоппинг-центров и не скупаться в "пиковые часы". "Пользуйтесь шоппингом онлайн, если можете", - добавил Гебреесус.

Кроме того, глава ВОЗ напомнил о масках, социальной дистанции и дезинфекции рук во время пользования общественным транспортом. "Если вы имеете плохое самочувствие - не путешествуйте!", - подчеркнул он.

Коронавирус: советы ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения обновила свои рекомендации по использованию масок во время пандемии COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для прекращения распространения коронавируса, около 60-70% населения мира должны иметь иммунитет или быть вакцинированы.

В ВОЗ отмечают, что вакцины от коронавируса позволят прийти к "новой нормальности" только в сочетании со сохранением всех действующих мер из контроля над пандемией.

ВОЗ также изучает перспективы использования электронных сертификатов вакцинации для путешествий.

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Автор: Александр Топчий