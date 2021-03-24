Преимущества могут быть кратковременными, но риновирус настолько распространен, добавляют ученые, что может помочь подавить "ковид".

Вирус, вызывающий простуду, может эффективно вытеснить COVID-19 из организма, утверждают британские ученые. Известно, что некоторые вирусы "конкурируют" за место в теле человека.

Как пишет ВВС Украина, британские ученые из Университета Глазго обнаружили, что обычный риновирус, вызывающий простуду, оказался сильнее коронавируса.

Преимущества могут быть кратковременными, но риновирус настолько распространен, добавляют они, что может помочь подавить "ковид".

Представьте клетки в носу, горле и легких как ряд домов. Как только вирус попадает внутрь, он может либо держать двери своего дома открытыми, чтобы впустить туда другие вирусы, или закрывает их, чтобы жить без соседей, говорится в исследовании.

Грипп - один из самых эгоистичных вирусов и почти всегда работает один. Другие же, такие как аденовирусы, склонны к совместному проживанию.

Было много предположений о том, как вирус, вызывающий COVID (Sars-CoV-2), впишется в таинственный мир "вирусных взаимодействий". Однако год социального дистанцирования замедлил распространение всех вирусов и усложнил их изучение.

Ученые Центра вирусных исследований в Глазго взяли копию слизистой оболочки дыхательных путей человека и заразили ее Sars-CoV-2 и риновирусом, который является одной из самых распространенных инфекций в мире и причиной обычной простуды.

Оказалось: если риновирус и Sars-CoV-2 выпустить одновременно, то первый подавляет коронавирус. Если же риновирусу дать 24 часа форы, то у Sars-CoV-2 просто не будет шансов. И даже когда ученые выпустили Sars-CoV-2 на 24 часа раньше, риновирус все равно оказался сильнее.

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"Sars-CoV-2 не развивается, его очень угнетает риновирус, - рассказал доктор Пабло Мурсия. - Это очень интересно, потому что высокая распространенность обычной простуды может снизить количество новых случаев заражения Sars-CoV-2".

Подобные случаи наблюдались и раньше. Вспышка риновируса, вероятно, отсрочила пандемию свиного гриппа в некоторых частях Европы в 2009 году.

Дальнейшие эксперименты показали, что риновирус запускает иммунную реакцию внутри инфицированных клеток, которая блокирует способность Sars-CoV-2 создавать свои копии. Однако когда простуда пройдет и иммунная реакция вернется в норму, коронавирус снова возьмется за старое".

"Прививки, меры гигиены и взаимодействие между вирусами могут значительно снизить заболеваемость Sars-CoV-2, но максимальный эффект даст только вакцинация", - говорит доктор Мурсия.

Профессор Лоуренс Янг из медицинской школы Университета Ворыка говорит, что риновирусы (наиболее частая причина простуды) - "очень заразны". Он добавил, что новое исследование свидетельствует о том, "что эта инфекция может повлиять на распространение COVID-19 особенно в осенне-зимние месяцы, когда учащаются сезонные простуды".

Пока неизвестно, что нас ждет в предстоящие зимы. Коронавирус, вероятно, не исчезнет, а другие инфекции, которые были подавлены во время пандемии, могут активизироваться по мере ослабления иммунитета к ним.

Сюзан Гопкинс из отдела общественного здравоохранения Англии уже предупредила, что людей ждет "суровая зима".

"Мы наблюдали всплески гриппа и других респираторных вирусов и патогенов", - сказала она.

Результаты исследования опубликовали в The Journal of Infectious Diseases - научном журнале, охватывающий проблемы инфекционных болезней и микробиологии.

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Автор: Виктория Гордиенко