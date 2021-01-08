Количество больных коронавирусом стремительно увеличивается / фото REUTERS
В мире 88 млн 60 тысяч человек заразились коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
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Количество летальных исходов достигло 1 млн 898 тыс.
Лидерами по числу случаев заражения остаются США (21,5 млн), Индия (10,4 млн), Бразилия (7,9 млн), Россия (3,2 млн) и Великобритания (2,8 млн).
Наибольшее число смертей зафиксировано в США (365 тыс.), Бразилии (200 тыс.), Индии (150 тыс.), Мексике (131 тыс.) и Британии (78 тыс.).
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