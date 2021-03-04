Ученые обнаружили опасную закономерность, однако, она осуществляется лишь при условии, если школы ничего не делают для защиты от коронавируса.

Дети, которые ходят в школу, повышают риск взрослых дома заболеть COVID-19. Но только в том случае, если школа не соблюдает меры для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом, как пишет Nature, свидетельствует новое исследование, проведенное в США. Джастин Лесслер из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе вместе с коллегами провел опрос среди полумиллиона американцев, которые живут с детьми школьного возраста. Опрос был проведен через Facebook в конце 2020 и начале 2021 годов. У половины респондентов дети ходили в школу "по старинке", а не посещали уроки онлайн.

Читайте такжеThe Atlantic: Когда люди смогут наконец жить без масок?Ученые обнаружили, что взрослые, которые живут со школьниками, особенно старшеклассниками, чаще жалуются на симптомы COVID-19 или же имеют положительный тест на SARS-CoV-2. Вместе с тем, исследователи также выяснили, что школы могут полностью уничтожить этот риск. Для этого они должны выполнять хотя бы семь мер сдерживания инфекции.

В частности, нужно, чтобы ученики и учителя носили маски. Родители детей не должны заходить в здание школы. А расстояние между партами нужно увеличить. Результаты исследования сейчас проходят профессиональную проверку. Поэтому к ним надо относиться осторожно.

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Перевод: Лесь Дымань