Новое исследование показало, что даже если вакцинированные люди заболели COVID-19 без симптомов, они не способны заражать других.

Случаи заражения коронавирусом без каких-либо симптомов в четыре раза реже случаются среди медицинских работников, получивших хотя бы одну дозу вакцины, чем среди их невакцинированных коллег.

Как пишет Nature, Майкл Викис из Кембриджского университета вместе с коллегами проанализировал результаты почти 8,9 тысяч тестов на COVID-19. Эти тесты были проведены среди медиков Великобритании, у которых не было никаких симптомов заражения коронавирусом. Исследование показало, что уровень заражений среди участников, которые сдали тесты через 12 дней после получения одной дозы вакцины от Pfizer/BioNTech, составил всего 0,2%. Зато этот показатель среди их невакцинированных коллег достигал 0,8%.

Читайте такжеУкраина может вакцинировать от коронавируса около 5-7 миллионов человек в месяц - МинздравТакже ученые отметили, что в теле вакцинированных медиков, у которых все же появлялись признаки заражения SARS-CoV-2, количество частиц вируса в теле было значительно меньше, чем у невакцинированных участников исследования.

Издание пишет, что данные исследования еще проходят проверку. Однако, если они подтвердятся, это будет означать, что даже небольшое количество вакцинированных медиков, у которых все же начался ход COVID-19 без симптомов, не может заразить других людей.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство Здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

На следующий день в Украине начали делать прививки от коронавируса. Первым вакцинировали врача-реаниматолога в Черкассах.

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Перевод: Лесь Дымань