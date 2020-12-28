Немецкая кампания вакцинации от коронавируса была омрачена несчастным случаем на севере страны, где 8 сотрудников дома для пожилых людей передозировались вакциной от коронавируса.
Как пишет Reuters, инцидент произошел в районе Передняя Померания-Рюген, в городе Штральзунд. Работники заведения для пожилых людей получили в 5 раз большую дозу вакцины BioNTech-Pfizer, чем рекомендовано. Это произошло в воскресенье. Четверо из них были госпитализированы после появления похожих на грипп симптомов.
"Я глубоко сожалею за инцидент. Этот частный случай произошел из-за индивидуальных ошибок. Надеюсь, что пострадавших не будет серьезного побочного действия", - сказал глава региона Штефан Керт.
Инцидент произошел на фоне того, что несколько регионов Германии отказались использовать полученные вакцины в выходные. Причиной стало подозрение, что условия хранения в чрезвычайно холодных условиях не были соблюдены. Власти в районе Передняя Померания-Рюген в заявлении указали на то, что BioNtech сообщал об испытании большой дозы вакцины во время первой стадии исследования препарата. И никаких серьезных последствий ученые не зафиксировали.
Вакцины от Pfizer и Moderna: что о них известно?
- 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.
- Компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
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