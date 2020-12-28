Половина из них попали в больницу с симптомами, похожими на грипп.

Немецкая кампания вакцинации от коронавируса была омрачена несчастным случаем на севере страны, где 8 сотрудников дома для пожилых людей передозировались вакциной от коронавируса.

Как пишет Reuters, инцидент произошел в районе Передняя Померания-Рюген, в городе Штральзунд. Работники заведения для пожилых людей получили в 5 раз большую дозу вакцины BioNTech-Pfizer, чем рекомендовано. Это произошло в воскресенье. Четверо из них были госпитализированы после появления похожих на грипп симптомов.

"Я глубоко сожалею за инцидент. Этот частный случай произошел из-за индивидуальных ошибок. Надеюсь, что пострадавших не будет серьезного побочного действия", - сказал глава региона Штефан Керт.

Инцидент произошел на фоне того, что несколько регионов Германии отказались использовать полученные вакцины в выходные. Причиной стало подозрение, что условия хранения в чрезвычайно холодных условиях не были соблюдены. Власти в районе Передняя Померания-Рюген в заявлении указали на то, что BioNtech сообщал об испытании большой дозы вакцины во время первой стадии исследования препарата. И никаких серьезных последствий ученые не зафиксировали.

Вакцины от Pfizer и Moderna: что о них известно?

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Лесь Дымань